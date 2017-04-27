Снижены налоговые ставки для турфирм Псковской области

12:56, 27 апреля 2017, ПАИ

Изменения в закон Псковской области «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» поддержали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как следует из пояснительной записки, законопроект предусматривает снижение ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 10% для туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Такая ставка действовала для них с ноября 2010 года по 31 января 2016 года. Однако при переходе на новый классификатор видов экономической деятельности с 1 января 2017 года ставка налога увеличилась до 15%.