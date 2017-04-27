В первую очередь в Псковской области будут ремонтировать аварийные мосты

13:08, 27 апреля 2017, ПАИ

В первую очередь в Псковской области будут ремонтировать аварийные мосты, заявил председатель Госкомитета Псковской области по транспорту Виталий Голиков. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 9-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 27 апреля.

Так Виталий Голиков прокомментировал сообщение депутата Андрея Козлова о том, дорога Локня - Бежаницы - Порхов - Лудони закрыта для большегрузов. Андрей Козлов отметил, что на указанной дороге введено ограничение движения для автомобилей массой более 23 тонн. «Сама дорога выдерживает, не выдерживают нагрузку мосты», - пояснил парламентарий.

Он добавил, что всего в Псковской области около 112 мостов находятся в аварийном состоянии, в том числе 40 – на дороге Локня – Порхов - Лудони. Как следует из доклада Виталия Голикова, в этом году в регионе планируется отремонтировать 4 моста, ни один из них не расположен на данной дороге. Андрей Козлов заметил, что она необходима находящимся в этом районе сельхозпредприятиям для перевозок, а в связи с ограничением по массе они находятся в неравном положении с представителями такого же бизнеса в других точках области. «Планируется ли эту дорогу открыть и отремонтировать мосты?» - спросил парламентарий.

«С мостами ситуация сложная не только на этой дороге. В первую очередь ремонтируются аварийные мосты, которые могут со дня на день обрушиться», - сказал Виталий Голиков и добавил, что нужно думать не только о сельхозперевозках, но и об автобусах, перевозящих детей. «Выбор идет по приоритетности, в первую очередь делаем упор на аварийные мосты», - подчеркнул он.

Виталий Голиков рассказал, что в регионе составлена соответствующая программа до 2020 года, поскольку сразу все мосты сделать нельзя. Также Псковская область направила заявку на участие в федеральной программе ремонта дорог за счет средств системы «Платон», составлены 5 проектов по ремонту крупных мостов. «Насколько нам позволяет бюджет, настолько мы их ремонтируем», - заключил председатель Госкомитета по транспорту.