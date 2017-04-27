Два года тюрьмы получила великолучанка, напавшая на сожителя с ножом

13:04, 27 апреля 2017, ПАИ

Два года исправительной колонии общего режима получила великолучанка, напавшая на сожителя с ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 января 38-летняя безработная, ранее судимая горожанка в ходе распития спиртного и возникшего конфликта нанесла два удара ножом своему сожителю. 29-летнего мужчину доставили в реанимацию городской больницы.

Подозреваемую по «горячим следам» задержали сотрудники полиции. Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).