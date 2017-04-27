Памятник Неизвестному солдату появится в Пыталовском районе

13:38, 27 апреля 2017, ПАИ

В деревне Гавры Пыталовского района на месте братского захоронения будет установлен памятник Неизвестному солдату. Монумент появится благодаря Российскому военно-историческому обществу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Автор памятника — российский скульптор-монументалист Денис Стритович. Скульптурная композиция состоит из фигуры солдата размером 2,9 метра, постамента и двух пилонов. Памятник сделан из монолитного бетона с добавлением пластификаторов и пигмента.

Официальное открытие памятника Неизвестному солдату в Пыталовском районе запланировано на 6 мая. Администрация Пыталовского района уже начала работы по благоустройству территории и подготовки фундамента для будущего монумента.

Добавим, что братское захоронение в деревне Гавры находится вблизи границы с Евросоюзом, и монумент будет виден проезжающим по международной трассе Санкт-Петербург — Каунас. Здесь захоронены 95 погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов.