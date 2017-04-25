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Маршалом электронного флага будет работать пскович на Формуле-1 в Сочи

На Гран-При России Формулы-1 в Сочи маршалом электронного флага будет работать пскович Даниил Мыслевич. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

На фото: Даниил Мыслевич

«Флаг-маршалы машут флагами перед водителями, чтобы информировать о разных событиях. Digiflag маршалы делают то же самое, но нажатием кнопки и отображением соответствующего цвета на электронном табло, висящем над трассой на каждом повороте», - пояснили в Федерации.

На фото: карта трассы

Зоной ответственности Даниила Мыслевича будет участок автодрома между 13 и 14 поворотами.

Отметим, что гонка Формулы-1 в Сочи стартует сегодня, 27 апреля. В 15.15 для болельщиков откроют пит-лейн - часть трассы, где находятся боксы команд.   В 15:50 начнется автограф-сессия пилотов Формулы-1.

28 апреля состоятся свободные заезды, 29 апреля - квалификация. Основная гонка пройдёт 30 апреля.

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