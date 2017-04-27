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Культура

Выставку с пастелями и акварелями московской художницы откроют в Пушкинском заповеднике

28 апреля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроют выставку «Заповедный дневник», рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В экспозиции представлены пастели и акварели Елизаветы Пыленковой (Москва) — дизайнера, художника-графика, фотографа, путешественника. Объединяет эти работы то, что все они в разные годы выполнены в заповедных местах России: в национальных парках, в природных заповедниках, в музеях-заповедниках, в том числе и в Псковской области — в музее-заповеднике «Изборск», национальном парке «Себежский» и в мемориальных усадьбах Пушкинского заповедника.

Елизавета Пыленкова. Дедов пруд. Петровское (2012)

«Художественные критики отмечают, что графику Елизаветы Пыленковой выгодно отличает «бережное отношение — к линии, абрису, цвету», «бесконечно многообразный зелёный цвет в акварелях создаёт эффект живого, плывущего рисунка», - сказала Лидия Токарева.

Выставка «Заповедный дневник» будет работать в выставочном зале в мемориальной усадьбе Пушкина «Михайловское» до 31 мая.

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