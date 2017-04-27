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Политика

Проблемы c русским языком обнаружили у каждого 10-го учителя в РФ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, выступая в четверг на общем собрании Российской академии образования, заявил, что по данным исследований более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком и математикой. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Необходимо развивать аттестацию учителей и профессиональный выпускной экзамен в педагогических вузах»,- заявил глава Рособрнадзора.

По его словам, после завершения обучения в педагогическом вузе, учителя не всегда владеют предметом и методикой преподавания.

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