Проблемы c русским языком обнаружили у каждого 10-го учителя в РФ

16:57, 27 апреля 2017, ПАИ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, выступая в четверг на общем собрании Российской академии образования, заявил, что по данным исследований более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком и математикой. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Необходимо развивать аттестацию учителей и профессиональный выпускной экзамен в педагогических вузах»,- заявил глава Рособрнадзора.

По его словам, после завершения обучения в педагогическом вузе, учителя не всегда владеют предметом и методикой преподавания.