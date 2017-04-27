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Экономика

Порядок продажи сельхозземель изменился в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 27 апреля проголосовали за внесение изменений в региональный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, поправки связаны с вступлением в силу новой редакции Земельного кодекса РФ и касаются они изъятия и продажи участков.

Накануне сессии, 26 апреля, на заседании комитета облсобрания по  экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Людмила Гребнева пояснила, что в областном законе отредактирована статья об изъятии земельных участков в связи с их неиспользованием. Уполномоченным органом  для проведения этой процедуры теперь будет Госкомитет области  по имущественным отношениям.

Что касается продажи земельных участков, то они будут выставляться на публичные торги. При этом, если участок сразу продать не удастся, то его стоимость снизят на  50%, после повторной неудачной продажи  его должен будет  за 25% от стоимости купить субъект Федерации.

При этом в пояснительной записке к документу отмечается, что его действие не распространяется на участки под гаражное строительство, для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятие зданиями, строениями и сооружениями.

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