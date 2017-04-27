Закон о предоставлении земель многодетным семьям принят в Псковской области

14:06, 27 апреля 2017, ПАИ

Псковское областное Собрание приняло законопроект «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 9-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 27 апреля.

Законопроект предусматривают случаи предоставления бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, расположенных на территории Псковской области. Также указан порядок постановки таких граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в собственность бесплатно, порядок снятия с учета, порядок предоставления участков, а также основания для отказа в данном предоставлении, предельные размеры земельных участков, предоставляемых этим гражданам.

Кроме того, в документе прописано право многодетных отказаться от предоставленных им участков.