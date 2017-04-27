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Общество

Малоимущих студентов в Псковской области продолжат кормить за счет бюджета

Изменения в закон «Об обеспечении питанием обучающихся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Псковской области» одобрили депутаты на сессии 27 апреля. Документ большинством голосов принят в двух чтениях, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее первый заместитель начальника Государственного управления образования области Геннадий Барышников пояснял, что поправки в законопроект коснутся малоимущих молодых людей, которые получали одноразовое горячее питание стоимостью 65 рублей и академическое пособие в 300 рублей, а с 1 января получают государственную социальную стипендию в 730 рублей. Теперь стоимость питания для них уменьшится до 45 рублей.

«Таким образом, всё равно и стипендия, и горячее питание сохранятся. Мы таким образом исполняем социальную миссию - это наша собственная инициатива», - отметил Геннадий Барышников.

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