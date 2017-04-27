В Псковской области расширили полномочия добровольных пожарных

14:13, 27 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в закон Псковской области «О добровольной пожарной охране в Псковской области». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 9-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 27 апреля.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что закон разработан в целях приведения регионального закона о добровольной пожарной охране в соответствие с федеральным законодательством. Он расширяет права и гарантии, предоставляемые органами государственной власти области и органами местного самоуправления, не только для добровольных пожарных, но и для работников добровольной пожарной охраны. Также уточняется, что создаваемые общественные объединения пожарной охраны могут быть зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц.

Уточнены правила назначения на должности руководителя добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, бухгалтера и водителя. Также конкретизирована обязанность добровольных пожарных и работников пожарной охраны во время несения службы в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, принимать участие в профилактике пожаров, участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим.