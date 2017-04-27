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Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове

Кубок абсолютного чемпиона получит самый быстрый участник забега для малышей «Маленький чемпион», который 30 апреля проведет в универсальном спортивном комплексе «Олимп» газета «Комсомольская правда – Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания.

Участие в конкурсе примут 84 маленьких спортсмена. Детям нужно будет как можно быстрее преодолеть десятиметровую дорожку. Главное правило – можно только ползти, нельзя вставать на ножки и пытаться побежать.

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