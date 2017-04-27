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Политика

Внесены поправки в избирательное законодательство Псковской области

В избирательное законодательство Псковской области внесены изменения. Их утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Накануне, на заседании комитета облсобрания  по законодательству и местному самоуправлению  председатель Избирательной комиссии региона Николай Цветков пояснил депутатам, что поправки подготовлены «для устранения внутренних противоречий и несоответствий» законов области  об избирательной комиссии региона, о территориальных избирательных комиссиях, Избирательного кодекса области федеральному законодательству. Он отметил, что противоречия выявили Центральная избирательная комиссия РФ и  Управление Министерства юстиции РФ по Псковской области в результате проведенных правовых экспертиз.

Кроме того, в представленном законопроекте учтены изменения, внесенные в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В частности, в новой версии областного законодательства прописано, что на всех заседаниях Избирательной комиссии области вправе присутствовать члены ЦИК России и работники ее аппарата, зарегистрированный  кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован,  или кандидат из указанного списка, член или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума. Также в документе сказано, что на заседании избирательной комиссии области, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, вправе присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения. Для присутствия на заседаниях избирательной комиссии области указанным лицам не требуется дополнительное разрешение, при этом облизбирком обязан обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания.

Ещё одно изменение касается уточнения перечня избирательных участков и их границ, которое по новой версии закона должно быть проведено не позднее, чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

Также прописано, что если участковая избирательная комиссия не была сформирована, то она создаётся не позднее, чем через 45 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, при этом срок  приёма предложений по составу УИКа составляет 30 дней.

Кроме того, в областное избирательное законодательство вносятся изменения, в основном редакционного характера, касающиеся проведения жеребьёвок, распределения мандатов, назначения пенсий и некоторых других вопросов. 

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