Каждое пятое обращение поступает псковскому омбудсмену от заключенных

14:42, 27 апреля 2017, ПАИ

Каждое пятое обращение, поступающее уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову, связано с лицами, отбывающими наказание в спецучреждениях на территории региона. Об этом Дмитрий Шахов сообщил в ходе доклада о своей деятельности за 2016 год на сессии Псковского областного Собрания 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Омбудсмен рассказал, что раз в два месяца посещает псковские колонии, в которых на данный момент содержатся порядка 4 тыс. 300 человек. Во время посещений уполномоченный проводит приемы и беседы.

Он отметил, что в 2016 году участились обращения по вопросу качества медицинской помощи, на второй план ушли условия содержания и исполнение приговоров. «В аппарате уполномоченного нет врача, поэтому приходится подключать федеральные структуры. Используя наши полномочия, мы запрашиваем в медицинских учреждениях колоний подробную справку о состоянии пациента и медицинских манипуляциях в его отношении», - сказал Дмитрий Шахов. Он добавил, что многие случаи требуют вмешательства – имеет место постановка неправильных диагнозов, несвоевременное оказание медицинской помощи.

Что касается вопросов, связанных с исполнением приговор, Дмитрий Шахов сказал, что пытается вместе с прокуратурой области анализировать ситуации, но, по его словам, в связи с отсутствием федеральной компетенции, трудно выносить вердикт по ряду случаев. «Но мы высказываем свое мнение, и органы прокуратуры вносят соответствующие постановления», - подчеркнул омбудсмен.

Он также отметил, что налажено хорошее взаимодействие с областным судом. В частности, заключенных волнует порядок условно-досрочного освобождения. По словам Дмитрия Шахова, в трети случаев суды принимают решения в пользу граждан.

«Взывает озабоченность уполномоченного нахождение в колониях лиц, имеющих иностранное гражданство, и лиц без гражданства, примерно каждый 8 заключенный является иностранцем», - добавил Дмитрий Шахов.

В ходе сессии Псковское областное Собрание приняло к сведению ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области в 2016 году.