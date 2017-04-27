Принятия ряда предложений псковских бизнесменов ожидает Аркадий Мурылев

15:51, 27 апреля 2017, ПАИ

Ряд предложенных псковскими бизнесменами изменений, возможно, произойдут в этом году. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв на сессии регионального парламента 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Аркадий Мурылев сообщил, что в его адрес поступают обращения, которые направлены на изменение в законодательстве. Например, невельские предприниматели направили бизнес-омбудсмену предложения, касающиеся патентной системы налогообложения в части дифференциации по территориям ставки налога.

Докладчик отметил, что также бизнесмены выходили с инициативами по поводу ставок налога на имущество организаций, упрощенной системы налогообложения. Аркадий Мурылев отметил, что все вопросы рассматриваются члены конституционного совета при уполномоченном, куда входят руководители бизнес-объединений, представители администрации региона и депутаты облсобрания. Также предложения прорабатывает региональный комитет по экономическому развитию, добавил выступающий.