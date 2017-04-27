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Общество

Закон о мерах поддержки проживающих в радиоактивных зонах детей поддержали псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали внесение изменений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 9-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 27 апреля.

Поправки касаются предоставления права на меры социальной поддержки независимо от места рождения детям, чьи родители постоянно проживали и проживают в зонах радиоактивного загрязнения.

Депутат Виктор Антонов рассказал, что в РФ существует закон, определяющий перечень мер поддержки для граждан, проживающих в зонах заражения, однако в законодательстве есть пробелы. «Если родители проживают на загрязненной территории, а ребенок рождается вне этой территории, то ему социальные выплаты первые годы не положены», - пояснил Виктор Антонов. В связи с этим депутаты Госдумы и Совет Федерации, в том числе сенатор Елена Бибикова, предложили региональному парламенту поддержать данный законопроект.

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