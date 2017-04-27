Увеличение поддержки сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий одобрили псковские депутаты

15:35, 27 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали обращения в Правительство РФ, подготовленные Орловским Советом народных депутатов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, законодатели обращают внимание федерации на недостаточность объёма субсидий, выделяемых субъектам РФ для льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Лимит средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 2017 году существенно снижен по сравнению с прошлым годом. В связи с этим значительная часть сельхозпредприятий лишена возможности получить кредитные ресурсы на инвестиционные цели на льготных условиях.

Кроме того, в обращении содержится предложение о разработке и принятии государственной программы по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ, направленную на техническое перевооружение отрасли, обеспечение выпуска качественной и конкурентной продукции, а также развитие инфраструктуры хранения, транспортировки и логистики продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.