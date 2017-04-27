Федеральный законопроект о борьбе с «группами смерти» поддержали депутаты Псковского облсобрания

14:51, 27 апреля 2017, ПАИ

На сессии 27 апреля депутаты Псковского областного Собрания поддержали проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель комитета облсобрания по труду и социальной политике Виктор Антонов сообщил коллегам, что документ предполагает комплекс мер, направленный на борьбу с так называемыми «группами смерти», которые склоняют детей к самоубийству. Он также отметил, что законопроект разработали члены Совета Федерации, среди которых сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Отметим, что законопроект, о котором идёт речь, уже принят Государственной Думой РФ в первом чтении. Он устанавливает процедуру обязательного информирования Роскомнадзором органов внутренних дел для оперативного реагирования и проведения необходимых процессуальных проверочных мероприятий по фактам распространения запрещенной информации по признакам уголовно-наказуемых деяний. Это позволит правоохранительным органам ещё до блокировки сайта начать оперативно-розыскные мероприятия и зафиксировать доказательства. Речь, в том числе, идёт о, так называемых, «группах смерти» в социальных сетях.