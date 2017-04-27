До 19 мая в каждом районе Псковской области появятся общественные помощники детского омбудсмена

14:58, 27 апреля 2017, ПАИ

До 19 мая в каждом районе Псковской области появятся общественные помощники уполномоченного по правам ребёнка. Об этом детский омбудсмен Наталия Соколова сообщила депутатам на сессии Псковского областного Собрания 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«До 19 мая в каждом районе создадим приёмную общественных помощников уполномоченного. Сегодня мы об этом договорились с заместителями глав районов по социальным вопросам», - уточнила Наталия Соколова.

Депутат от фракции «Единой России» Всеволод Козловский, в свою очередь, пожелал омбудсмену больше бывать «в поле», меньше - на форумах и совещаниях. «Проблем накопилось много, мы ждём вас в Великих Луках», - добавил он.

Также Наталию Соколову спросили о трагедии, произошедшей 14 ноября 2016 года в Стругах Красных. Она отметил, что после случившегося повысилось качество взаимодействия омбудсмена с правоохранителями, «в том числе в части информирования тех, кто должен реагировать на кризисные вызовы от подростков». «Теперь я в любое время дня и ночи узнаю первой о том, что происходит с подростками. Кроме того, сейчас разрабатываются документы о создании антикризисного мобильного центра, который сможет оказывать психологическую и социальную помощь не только несовершеннолетним, но и другим категориям граждан», - отметила Наталия Соколова.

Она добавила, что «везде говорит о необходимости повышения качества работы психологов, служб сопровождения и медиации». «Сейчас они не всегда могут отвечать на возникающие вызовы. Мы проводим занятия, приглашаем специалистов из Москвы, Петербурга, сотрудников отделов по делам несовершеннолетних, чтобы научить психологов работать с молодёжью в рамках новых вызовов, которые есть в современном обществе», - добавила Наталия Соколова.

Вице-спикер областного Собрания Борис Полозов поднял вопрос об обеспечении питьевой водой летних лагерей в Псковской области. «Питьевой бутилированной водой у нас оснащены все лагеря. К ней на территории лагеря имеет доступ любой ребёнок. Если есть примеры проблем, готовы принять меры», - отреагировала омбудсмен. «Я вам приведу пример проблемы после сессии», - пообещал Борис Полозов.