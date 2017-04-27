Уволенные по «виновным» основаниям псковские муниципальные служащие потеряли право на доплату к пенсии

16:02, 27 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в отдельные законодательные акты Псковской области о статусе лиц, замещающих муниципальные должности. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 9-й сессии Псковского областного Собрания.

Представитель Управления внутренней политики администрации региона рассказала, что законопроект актуализирует терминологию в соответствии с действующим пенсионным законодательством, вносит редакционные правки, детализирует и уточняет положения и нормы законов области, определяющих статус лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Условия для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии в целом аналогичны тем условиям, которые были определены для получения права на ежемесячную доплату к трудовой пенсии. Так, согласно законопроекту право на доплату имеют лица, которые являлись главой муниципального образования, осуществляли полномочия главы муниципального образования на постоянной основе, и которым назначена страховая пенсия по старости (инвалидности) по Федеральному закону.

Дополнительно вводится условие о том, что право на ежемесячную доплату к страховой пенсии не имеют лица в случае прекращения их полномочий по «виновным» основаниям, например, если полномочия главы муниципального района, главы городского округа прекращаются досрочно в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. На данный момент в Псковской области таких случаев не зафиксировано.

Также законопроект сохраняет такую гарантию, как минимальный размер, меньше которого ежемесячные доплаты к пенсии не могут быть.

Депутат Анатолий Копосов поинтересовался, были ли раньше установлены и минимальный, и максимальный размеры. Докладчица ответила отрицательно и пояснила, что размер рассчитывается исходя из того, что если он меньше гарантированного минимума, то выплачивается именно минимальный размер.

Анатолий Копосов сказал, что некоторые боятся, что доплата будет меньше. Спикер заверила, что размер доплаты остается прежним.

«Если будет срок принятия данного проекта закона после 10 дней, то прежние доплаты могут быть востребованы к возврату?» - спросил парламентарий. «Нет, возврата не будет», - ответила докладчица.