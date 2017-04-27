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Политика

Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города

Проект федерального закона № 114017-7 «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в части единовременных компенсационных выплат медицинским работникам) поддержали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 27 апреля.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, суть законопроекта коллегам пояснил председатель комитета Собрания по труду и социальной политике Виктор Антонов. По его словам, речь идёт о выплате «подъёмных» в миллион рублей по программе «Земский доктор» врачам, которые приезжают работать на село. Подготовившие законопроект депутаты Костромской Думы предлагают распространить выплату и на тех врачей, которые трудоустраиваются в городах с населением до 10 тысяч человек.

Виктор Антонов отметил, что эта инициатива актуальна и для Псковской области, поскольку в регионе имеются города с населением до 10 тысяч человек. В качестве примера он привёл Новоржев и Гдов.

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