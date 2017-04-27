Псковские депутаты поддержали инициативу ярославских коллег об ужесточении критериев отбора подрядчиков

16:12, 27 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу Ярославской областной Думы об обращении к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу внесения изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое решение парламентарии приняли на сессии 27 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета ПОС по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Александр Братчиков пояснил, что ярославские коллеги предлагают поправки, ужесточающие критерии отбора подрядчиков, выполняющих государственные и муниципальные заказы.