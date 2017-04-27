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Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу ярославских коллег об ужесточении критериев отбора подрядчиков

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу  Ярославской областной Думы об обращении к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу внесения изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое решение парламентарии приняли на сессии 27 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета ПОС по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Александр Братчиков пояснил, что ярославские коллеги предлагают поправки, ужесточающие критерии отбора подрядчиков, выполняющих государственные и муниципальные заказы.

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