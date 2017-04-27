Глава Пскова обсудил с мэром Новгорода участие в Ганзейских днях в Кампене

16:15, 27 апреля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский встретился с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, руководители муниципалитетов обсудили вопросы, связанные с деятельностью Союза городов воинской славы: 2 мая в Москве состоится внеочередное заседание правления Союза, на котором будет определена кандидатура на пост исполнительного директора общественной организации.

Кроме того, по сообщению пресс-центра мэра Великого Новгорода, Иван Цецерский и Юрий Бобрышев выработали подходы по участию городов русского Ганзейского союза в Международных Ганзейских днях в Кампене. Юрий Бобрышев пригласил главу Пскова и жителей города принять участие в торжествах по случаю 25-летия присутствия Великого Новгорода в Ганзейском союзе Нового времени. Праздничные мероприятия пройдут с 15 по 21 мая.