0
18:10
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей
18:04
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
16:33
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
14:26
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
12:14
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
11:23
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
10:25
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой
Еще новости
Общество

День здоровья соберет жителей пяти городов Псковской области

28 апреля в Великих Луках пройдет День здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятие состоится в рамках  социального проекта «Университет третьего возраста – спортивно – оздоровительная среда  для граждан пожилого возраста». В нем примут участие не только великолучане, но и жители Опочки, Пустошки, Новосокольников, Невеля.

День здоровья начнется в 12:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец». После торжественного открытия каждая команда представит себя, а затем пройдет выступление группы оздоровительного танца «А ну-ка, девушки!» и флешмоб-разминка. На 13:05 запланирован старт эстафет, в 14:15 состоится церемония награждения дипломами и поощрительными призами.

Организатором Дня здоровья выступает региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» при взаимодействии с комитетом по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей
27 апреля 2017
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей 2
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
27 апреля 2017
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
27 апреля 2017
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
27 апреля 2017
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
27 апреля 2017
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
27 апреля 2017
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой
27 апреля 2017
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой 2
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
26 апреля 2017
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ

Идет загрузка...