День здоровья соберет жителей пяти городов Псковской области

17:13, 27 апреля 2017, ПАИ

28 апреля в Великих Луках пройдет День здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятие состоится в рамках социального проекта «Университет третьего возраста – спортивно – оздоровительная среда для граждан пожилого возраста». В нем примут участие не только великолучане, но и жители Опочки, Пустошки, Новосокольников, Невеля.

День здоровья начнется в 12:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец». После торжественного открытия каждая команда представит себя, а затем пройдет выступление группы оздоровительного танца «А ну-ка, девушки!» и флешмоб-разминка. На 13:05 запланирован старт эстафет, в 14:15 состоится церемония награждения дипломами и поощрительными призами.

Организатором Дня здоровья выступает региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» при взаимодействии с комитетом по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки.