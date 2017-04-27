0
14:26
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
12:14
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
11:23
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
10:25
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой
17:50
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
16:46
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
16:07
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
Еще новости
Общество

Занятость населения и работу горбольницы обсудят великолукские депутаты 28 апреля

28 апреля состоится очередное 67-е заседание Великолукской городской Думы пятого созыва. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в проект повестки включены 12 вопросов.

Так, депутаты рассмотрят внесение изменений дополнений в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2016-2018 годы, в порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Великих Лук, а также в решение об утверждении тарифов Лечебно-оздоровительного комплекса.

Также на сессии будут утверждены условия приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия «Фармация», схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Великолукской городской Думы.

Кроме того, депутаты рассмотрят обращение в Избирательную комиссию Псковской области с ходатайством о возложении полномочий избиркома муниципального образования на территориальную избирательную комиссию города.

Будет заслушана информация о занятости населения города Великие Луки в 2016 году, о результатах деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Великолукская детская городская больница» за прошедший год.

Планируется наградить почетной грамотой Великолукской городской Думы Сергея Мастыкина, Ирину Кононову и Гамлета Миспахова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
27 апреля 2017
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
27 апреля 2017
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
27 апреля 2017
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой
27 апреля 2017
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой 1
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
26 апреля 2017
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
26 апреля 2017
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
26 апреля 2017
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
Иногда они умирают
26 апреля 2017
Иногда они умирают 16

Идет загрузка...