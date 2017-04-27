Занятость населения и работу горбольницы обсудят великолукские депутаты 28 апреля

16:13, 27 апреля 2017, ПАИ

28 апреля состоится очередное 67-е заседание Великолукской городской Думы пятого созыва. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в проект повестки включены 12 вопросов.

Так, депутаты рассмотрят внесение изменений дополнений в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2016-2018 годы, в порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Великих Лук, а также в решение об утверждении тарифов Лечебно-оздоровительного комплекса.

Также на сессии будут утверждены условия приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия «Фармация», схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Великолукской городской Думы.

Кроме того, депутаты рассмотрят обращение в Избирательную комиссию Псковской области с ходатайством о возложении полномочий избиркома муниципального образования на территориальную избирательную комиссию города.

Будет заслушана информация о занятости населения города Великие Луки в 2016 году, о результатах деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Великолукская детская городская больница» за прошедший год.

Планируется наградить почетной грамотой Великолукской городской Думы Сергея Мастыкина, Ирину Кононову и Гамлета Миспахова.