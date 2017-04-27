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Общество

Столовую и клуб себежской колонии проверили общественники

Представители общественно-наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков и Игорь Романов посетили ИК-6 в посёлке городского типа Сосновый Бор Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФСИН. Сопровождал проверяющих помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Псковской области Андрей Томилин.

Целью посещения была проверка материально-бытовых условий содержания осужденных и их медико-санитарного обеспечения. В ходе визита общественники осуществили обход комнаты приема передач, общежитий отрядов № 8 и № 10, столовой, объектов промзоны, клуба, школы, ПТУ, банно-прачечного комплекса, карантинного отделения, помещения для длительных свиданий, медицинской части.

По итогам визита существенных недостатков выявлено не было.

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