Столовую и клуб себежской колонии проверили общественники

18:01, 27 апреля 2017, ПАИ

Представители общественно-наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков и Игорь Романов посетили ИК-6 в посёлке городского типа Сосновый Бор Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФСИН. Сопровождал проверяющих помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Псковской области Андрей Томилин.

Целью посещения была проверка материально-бытовых условий содержания осужденных и их медико-санитарного обеспечения. В ходе визита общественники осуществили обход комнаты приема передач, общежитий отрядов № 8 и № 10, столовой, объектов промзоны, клуба, школы, ПТУ, банно-прачечного комплекса, карантинного отделения, помещения для длительных свиданий, медицинской части.

По итогам визита существенных недостатков выявлено не было.