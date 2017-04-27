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Общество

Пьяного жителя Ленобласти на «Опеле» остановили полицейские в Плюссе

В Пскове, Гдове и Плюссе сотрудники ГИБДД остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Пскове  вечером 25 апреля по улице  Правды за рулем машины ГАЗ-31029 ехал 30-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. А днем 26 апреля на Октябрьском проспекте  полицейские остановили автомобиль «Ленд Ровер», которым управлял 51-летний нетрезвый водитель.

В Гдове в тот же день по улице Никитина машине ВАЗ  ехал 56-летний гражданин в нетрезвом виде. На улице Ленина в Плюссе стражи порядка остановили «Опель», за рулем которого находился нетрезвый  26-летний житель Ленинградской области.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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