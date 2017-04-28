В связи с майскими праздниками изменится график работы Псковской городской поликлиники

09:27, 28 апреля 2017, ПАИ

В связи с майскими праздниками изменится график работы Псковской городской поликлиники. В частности, выходными днями во всех трёх филиалах станут 30 апреля, 7 и 9 мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе поликлиники, филиал на улице Кузнецкой,19 будет работать следующим образом:

29 апреля – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 14:00.

30 апреля – выходной день,

1 мая – дежурная служба. Приём с 8:00 до 13:00,

2-5 мая - рабочие дни,

6 мая – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 14:00, вызовы,

7 мая - выходной день,

8 мая - дежурная служба. Приём с 8:00 до 13:00,

9 мая 2017 года – выходной день.

График работы филиала на улице Коммунальной, 23:

29 апреля – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 15:00, вызовы,

30 апреля – выходной день,

1 мая – дежурная служба. Приём с 8:00 до 14:00,

2-5 мая - рабочие дни,

6 мая – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 15:00, вызовы,

7 мая - выходной день,

8 мая - дежурная служба. Приём с 8:00 до 14:00,

9 мая – выходной день.

График работы филиала на улице Индустриальной, 8:

29 апреля – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 14:00, вызовы,

30 апреля – выходной день,

1 мая – дежурная служба. Приём с 8:00 до 13:00,

2-5 мая - рабочие дни,

6 мая – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 14:00, вызовы,

7 мая - выходной день,

8 мая - дежурная служба. Приём с 8:00 до 13:00,

9 мая – выходной день.