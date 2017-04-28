В связи с майскими праздниками изменится график работы Псковской городской поликлиники
В связи с майскими праздниками изменится график работы Псковской городской поликлиники. В частности, выходными днями во всех трёх филиалах станут 30 апреля, 7 и 9 мая.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе поликлиники, филиал на улице Кузнецкой,19 будет работать следующим образом:
29 апреля – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 14:00.
30 апреля – выходной день,
1 мая – дежурная служба. Приём с 8:00 до 13:00,
2-5 мая - рабочие дни,
6 мая – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 14:00, вызовы,
7 мая - выходной день,
8 мая - дежурная служба. Приём с 8:00 до 13:00,
9 мая 2017 года – выходной день.
График работы филиала на улице Коммунальной, 23:
29 апреля – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 15:00, вызовы,
30 апреля – выходной день,
1 мая – дежурная служба. Приём с 8:00 до 14:00,
2-5 мая - рабочие дни,
6 мая – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 15:00, вызовы,
7 мая - выходной день,
8 мая - дежурная служба. Приём с 8:00 до 14:00,
9 мая – выходной день.
График работы филиала на улице Индустриальной, 8:
29 апреля – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 14:00, вызовы,
30 апреля – выходной день,
1 мая – дежурная служба. Приём с 8:00 до 13:00,
2-5 мая - рабочие дни,
6 мая – рабочий день по графику рабочей субботы. Приём с 8:00 до 14:00, вызовы,
7 мая - выходной день,
8 мая - дежурная служба. Приём с 8:00 до 13:00,
9 мая – выходной день.