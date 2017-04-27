50 тысяч рублей потерял великолучанин при покупке лодочного мотора у мошенников

16:51, 27 апреля 2017, ПАИ

50 тысяч рублей потерял великолучанин при покупке лодочного мотора у мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, житель Великих Лук решил приобрести через один из сайтов в интернете лодочный мотор. Он нашел соответствующее объявление, связался по телефону с продавцом. На указанный счет перевёл более 50 тысяч рублей, оплатив стоимость агрегата и его доставку. Однако заказанный мотор ему никто так и не доставил. После получения денег представители «фирмы» перестали выходить с ним на связь

Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.