Сто фальшивых долларов обнаружены в одном из банков Пскова

16:53, 27 апреля 2017, ПАИ

Сто фальшивых долларов обнаружены в одном из банков Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В банке в Великих Луках изъята металлическая монета достоинством 10 рублей и тысячерублёвая купюра с признаками подделки. Ведутся проверки.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты или монеты возникли сомнения в их подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть их, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - рекомендуют в УМВД.