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Общество

Память Михаила Минина почтут 30 апреля на псковском кладбище «Орлецы»

30 апреля состоится торжественный митинг, посвящённый подвигу Михаила Минина – участника штурма Берлина, почётного гражданина Пскова. Мероприятие состоится в 11:00 у мемориального комплекса Михаилу Минину на территории городского кладбища в Орлецах-3. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Планируется, что на торжественном митинге с речью выступят секретарь псковского городского местного отделения партии, глава Пскова Иван Цецерский, координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов, секретарь псковского морского собрания Виктор Михайлов, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин и другие официальные лица.

Также на мероприятие приглашён участник штурма Берлина Михаил Денисов, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил, представители областного и городского Совета ветеранов, псковского областного военного комиссариата, Псковского морского собрания, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, УВД по Псковской области, делегация общественности Палкинского района, воспитанники центра «Патриот».

Напомним, что уроженец деревни Ванино Палкинского района Михаил Минин в составе штурмовой группы капитана Макова один из первых водрузил Красное Знамя на куполе рейхстага 30 апреля 1945 года в 22:40.

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