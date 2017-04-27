Реализацию Стратегии национальной политики РФ обсудил Максим Жаворонков на семинаре в Сыктывкаре

17:23, 27 апреля 2017, ПАИ

27 апреля в Сыктывкаре под руководством заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой состоялся ежегодный семинар-совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в СЗФО.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона, Псковскую область на совещании представил заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков.

Участники совещания обсудили практику органов исполнительной власти в реализации Стратегии национальной политики государства, где общественные организации являются одним из инструментов укрепления межнационального мира и согласия в регионах.

Выступая с докладом, Максим Жаворонков отметил, что, начиная с 2010 года, администрация Псковской области оказывает государственную поддержку социальных проектов в виде предоставления субсидий на реализацию. За семь лет было поддержано 45 проектов на общую сумму 13 млн рублей, пять из них будут реализованы в 2017 году.

Благодаря господдержке в регионе проходят акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча Победы», «Дорога к обелиску», создается отряд юных армейцев, организуется поисковая «Вахта Памяти», работает международный молодежный лагерь «Бе-Ла-Русь», оказывается содействие сохранению и увеличению народа сето.

Вице-губернатор также рассказал участникам семинара, что в регионе действуют более 200 организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи и укреплением общегражданского единства. Это военно-патриотические клубы, муниципальные центры патриотического воспитания, поисковые отряды и объединения, историко-краеведческие кружки и клубы исторической реконструкции.

Ежегодно в программах и мероприятиях по укреплению межнационального мира и согласия в Псковской области задействовано около 63 тысяч человек, в том числе дети и молодежь.