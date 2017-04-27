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Политика

Завершился приём заявлений на участия в предварительном голосовании «Единой России»

В Псковском региональном отделении «Единой России» 27 апреля завершился приём заявлений и документов для участия в предварительном голосовании партии по определению кандидатов на сентябрьские выборы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

Отметим, что в Псковской области в этом году «Единая Россия» проводит процедуру Предварительного голосования  для последующего выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований, на должности глав в семи районах Псковской области, и довыборы в Псковское областное Собрание.

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты на выборах в Псковскую городскую Думу, депутатов Дедовичского районного Собрания и главы Дедовичского района пройдет по 1 модели, проголосовать смогут все жители округа в единый день 28 мая. В остальных районах смогут проголосовать жители округов непосредственно после завершения встреч участников предварительного голосования с выборщиками.

«Главная цель предварительного голосования – выявить достойных кандидатов, которые будут представлять партию на выборах 10 сентября», - отметили в «Единой России».

Список участников предварительного голосования «Единой России» на выдвижение в Псковскую городскую Думу представлен на сайте pg.er.ru.

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