В Пскове задержаны горожане, воровавшие из магазинов
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в хищениях из магазинов, собщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
27 апреля в магазине на Октябрьском проспекте задержан 50-летний похитивший продукты питания. В торговой точке на Рижском проспекте задержана 11-летняя псковичка совершившая кражу материальных ценностей. В магазине на улице Коммунальной сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего гражданина, который также украл продукты.
Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.