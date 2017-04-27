В Пскове задержаны горожане, воровавшие из магазинов

17:56, 27 апреля 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в хищениях из магазинов, собщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

27 апреля в магазине на Октябрьском проспекте задержан 50-летний похитивший продукты питания. В торговой точке на Рижском проспекте задержана 11-летняя псковичка совершившая кражу материальных ценностей. В магазине на улице Коммунальной сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего гражданина, который также украл продукты.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.