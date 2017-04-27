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Общество

В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки

28 апреля в 12:00 в прямом эфире проекта ПАИ-live директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко подведет итоги 43-го Фестиваля русской музыки, проходившего в Псковской области с 23 по 26 апреля.

Артем Татаренко

Напомним, фестиваль получился максимально разножанровым благодаря тому, что организаторы в этом году соединили в его программе русскую музыку разных направлений: от симфонической до фолк-рока, от хорового пения до концертного исполнения духовных стихов. 

Артем Татаренко расскажет об удачах фестиваля, о выводах, которые сделали для себя организаторы, и о планах на будущее.

Свои вопросы можно задавать в чате на странице трансляции. 

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