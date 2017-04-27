Расписание псковских автобусов изменится в связи с майскими праздниками
В связи с предстоящими майскими праздниками изменится расписание движения псковских автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комапнии «Псковпассажиравтотранс».
Пригородные перевозки
28 апреля движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям пятницы.
29 апреля движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни), маршрут № 122 «Псков-Шахницы» без заездов в Тямшу.
С 29 апреля по 1 мая - движение автобусов по маршрутам № 101 «Псков-Крипецкое» и 108 «Псков-Красино» будет организовано с заездами в сады.
30 апреля закрыто движение автобусов по маршрутам: №№ 105 «Псков – Назимово», 123 «Палкино – Псков ч/з Локно», 145/145А «Палкино - Родовое – Качаново».
1 мая движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.
Садоводческие товарищества
С 29 апреля вводится летнее расписание движения автобусов на садоводческие товарищества по выходным дням, со 2 мая - по рабочим дням.
29 апреля – движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписаниям субботы.
1 мая – движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.
30 апреля – движение автобусов на садоводческие товарищества закрыто.
Междугородные перевозки
28 апреля движение автобусов организовано по расписаниям пятницы.
29 апреля движение автобусов организовано по расписаниям субботы.
30 апреля движение автобусов по внутриобластным маршрутам организовано по расписаниям четверга.
1 мая движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.