0
21:49
Прием граждан по поручению Президента РФ провела Вера Емельянова в Пскове
19:44
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
18:10
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей
18:04
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
16:33
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
14:26
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
12:14
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
Еще новости
Общество

Расписание псковских автобусов изменится в связи с майскими праздниками

В связи с предстоящими майскими праздниками изменится расписание движения псковских автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комапнии «Псковпассажиравтотранс».  

Пригородные перевозки

28 апреля  движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям пятницы.

29 апреля движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни), маршрут № 122 «Псков-Шахницы» без заездов в Тямшу.

С 29 апреля по 1 мая - движение автобусов по маршрутам № 101 «Псков-Крипецкое» и 108 «Псков-Красино» будет организовано с заездами в сады.

30 апреля закрыто движение автобусов по маршрутам: №№ 105 «Псков – Назимово», 123 «Палкино – Псков ч/з Локно», 145/145А «Палкино - Родовое – Качаново».

1 мая движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.

Садоводческие товарищества

С 29 апреля вводится летнее расписание движения автобусов на садоводческие товарищества по выходным дням,  со 2 мая - по рабочим дням.

29 апреля – движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписаниям субботы.

1 мая – движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.

30 апреля – движение автобусов на садоводческие товарищества закрыто.

Междугородные перевозки

28 апреля  движение автобусов организовано по расписаниям пятницы.

29 апреля движение автобусов организовано по расписаниям  субботы.

30 апреля  движение автобусов по внутриобластным маршрутам организовано по расписаниям  четверга.

1 мая движение автобусов организовано по расписаниям  воскресенья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прием граждан по поручению Президента РФ провела Вера Емельянова в Пскове
27 апреля 2017
Прием граждан по поручению Президента РФ провела Вера Емельянова в Пскове
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
27 апреля 2017
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей
27 апреля 2017
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей 5
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
27 апреля 2017
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
27 апреля 2017
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города 1
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
27 апреля 2017
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
27 апреля 2017
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
27 апреля 2017
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона

Идет загрузка...