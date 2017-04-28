«МегаФон» обновил опцию «Интернет Планшет XS»

09:07, 28 апреля 2017, ПАИ

«МегаФон» перезапускает опцию «Интернет Планшет XS», которая отлично подойдёт тем, кто пользуется мобильным интернетом нечасто – например, берёт с собой планшет на прогулку в парк, на пикник с друзьями или в путешествия по России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, обновлённая опция «Интернет Планшет XS» предоставляет псковичам за 150* рублей на 30 дней 1,5 Гб быстрого интернета от «МегаФона». Этого объёма трафика хватит, чтобы послушать примерно 200 песен или выложить в Сеть около 300 фотографий.

Кроме того, подключив опцию, вы сможете бесплатно смотреть базовый пакет ТВ-каналов от MegaFon.TV. Опция действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России**

«Обновленная версия опции будет полезна тем, кто не пользуется интернетом каждый день, иногда выходит в Сеть, не потребляя большого количества трафика. Опция пригодится во время поездок на дачу, хотя территория её действия распространяется практически на всю Россию. «Интернет Планшет XS» позволит вам быть онлайн в любое время и в любом месте, где есть сеть «МегаФон», не переплачивая при этом за «лишний» объем трафика», – говорит директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

*Указан размер абонентской платы для тарифного плана «МегаФон-Онлайн», на других тарифных планах абонентская плата выше на 20 рублей.

**Опция «Интернет Планшет XS» действует при нахождении на территории Российской Федерации за исключением Таймырского муниципального района, города Норильска, Магаданской области, Камчатского края, Чукотской АО, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Республики Крым и города Севастополя, где услуги мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.