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Псковичей приглашают на «Диско лёд»

6 мая в Ледовом дворце Пскова состоится массовое ночное катание «Диско лёд». Организаторы мероприятия, ведущие проекта «ДягилевРобин», сообщили Псковскому агентству информации, что псковичей ждет «новый формат досуга и выходного дня: интересная программа, зажигательная музыка, призы, подарки и хорошее настроение». 

За музыкальной составляющей «льда» будет следить Dj Infest, а также после мероприятия всех участников катания будет ждать фотоотчет. Начало в 22:00, вход со своими коньками – 260 рублей. 

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