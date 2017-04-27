Автопробег в честь юбилея Российского Красного Креста» пройдет в Псковской области

19:35, 27 апреля 2017, ПАИ

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста приглашает псковичей принять участие в благотворительном автопробеге «150 лет гуманитарной и благотворительной деятельности Российского Красного Креста». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Благотворительный автопробег посетит Пустошкинский, Пыталовский и Красногородский районы, где состоятся самые разнообразные мероприятия. Среди них праздничные встречи и торжественные вечера, акции помощи и поддержки малообеспеченных псковичей.

Одной из форм оказания возможной помощи станет розыгрыш подарков по пригласительным билетам на театрализованное представление «Листая страницы истории РКК», которое состоится 15 мая в Пустошкинском центре досуга для 400 человек.

В региональном отделении Красного Креста добавили, что любой желающий может сделать пожертвование. «Денежные пожертвования наличными можно внести, передав в бухгалтерию нашего офиса или перечислив на указанный расчетный счет с пометкой «Пожертвование на «Благотворительный автопробег», - рассказали в региональном отделении Красного Креста.

Реквизиты для пожертвований: Счет № 40703810851000099104 в отделении №8630 Сбербанка России, Псков, корсчет 30101810300000000602, ИНН 6027022771, КПП 602701001, БИК 045805602, ОКПО 02939843, ОКОНХ 9860.