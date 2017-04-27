Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове

19:44, 27 апреля 2017, ПАИ

Концерт хора Валаамского монастыря прошел в Большом концертном зале Псковской областной филармонии в четверг, 27 апреля. Выступление хора собрало полный зал, зрители аплодисменами благодарили поющих после каждого номера, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На концерт «Свет Валаама» были приглашены члены общественнх организаций ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, ветеранов труда, инвалидов, малолетних узников концлагерей, сообщил директор филармонии Артем Татаренко. Кроме того, в качестве зрителей на концерт пришли хоры Свято-Троицкого собора и храма святого князя Александра Невского.

Перед выступлением хор и зрителей поприветствовала и.о. губернатора Псковской области Вера Емельянова, которая зачитала обращение президента Владимира Путина.

Напомним, благотворительный концерт прошел при поддержке Правительства РФ. Накануне хор выступил в Великом Новгороде. После Пскова хор продолжит турне по российским регионам.

Хор Валаамского монастыря - профессиональный творческий коллектив, созданный в августе 2005 года по случаю восстановления главной святыни Валаамской обители Спасо-Преображенского собора и освящения его Патриархом Алексием II.

Хор одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом. Он участвует в праздничных богослужениях на Валаамском подворье в Петербурге. Храм подворья – единственное место в городе, где аутентичные древнерусские песнопения исполняются по старинному обычаю «антифонно» (попеременно) на два «лика» и одним общим хором вместе. Коллектив сопровождает Патриаршие богослужения на Валааме, торжественные приёмы на острове президента и членов Правительства, других высокопоставленных гостей монастыря. В период летнего паломнического сезона певцы хора помогают в пении хору братии Валаамского монастыря и дают благотворительные концерты.

В состав хора входят профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга, выпускники Хорового училища при Государственной академической капелле имени М. И. Глинки и Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, дипломированные дирижёры и вокалисты, ведущие певцы вокальных, хоровых коллективов и музыкальных театров Санкт-Петербурга. Средний возраст участников хора 35 лет.

Хор, в частности, исполняет программы: «От Византии до России» — богослужебное пение Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, древнерусские сполповые и раннепартесные песнопения, «Величественные тоны Валаама» — оригинальные напевы Валаамского монастыря и их многоголосные изложения, «Русский духовный концерт» — духовные сочинения русских классиков крупной формы, (Бортнянский, Дегтярев, Архангельский), «Мелодии русской души» — русские народные песни и романсы (Алябьев, Булахов, Вертинский), песни русской армии и казачества XIX-XX веков, лирические и патриотические песни советского периода (Соловьев-Седой, Пономаренко, Афанасьев), «Забытая война» — оригинальные гимны, песни и романсы Первой мировой войны, русская классическая и современная духовная музыка, «Вера и Победа» — Пасхальные песнопения русских классиков и современных российских композиторов (Рахманинов, Чесноков, Бордак), песни о Великой Отечественной войне (Мигуля, Тухманов, Молчанов), «Свет Христов просвещает всех!» — древнерусские и валаамские песнопения Рождества Христова, рождественские песни России, Украины, Болгарии, Сербии, Греции, Англии, Франции, Аргентины.