Более 5 тысяч обращений поступило за три месяца работы на «Интерактивную карту свалок» ОНФ

19:57, 27 апреля 2017, ПАИ

На «Интерактивную карту свалок» проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» за три месяца работы ресурса поступило более 5 тыс. обращений от граждан. Из них более половины взяты в работу, а по 385 уже приняты положительные решения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского отделения ОНФ.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева отметила, что «Интерактивная карта свалок» за такой короткий срок успела превратиться в реальный инструмент общественного контроля.

«За три месяца работы «Интерактивной карты свалок» с момента старта проекта в конце января 2017 г. мы получили огромное количество заявок от наших граждан со всех регионов. Сейчас их 5035, и они продолжают поступать. Более половины заявок уже взяты в работу региональными отделениями ОНФ, по 385 нам уже удалось добиться положительных результатов. Это и рекультивация незаконных свалок, и приостановка работы «серых» полигонов, устранение различных экологических нарушений», – рассказала Ольга Тимофеева.

По ее словам, сейчас «Интерактивная карта свалок» является самым популярным Интернет-ресурсом в России, направленным на борьбу с экологическими нарушениями.

«Это действительно беспрецедентное количество заявок, которое показывает повышенный интерес граждан к борьбе с незаконными мусорными объектами. Хотелось бы, чтобы как можно больше общественных сил подключались к нашей работе и в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» – kartasvalok.ru – делали нашу страну чище», – отметила Тимофеева.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов сообщил, что больше всего обращений приходит от граждан из Центральной России и Поволжья. «Лидерами по опубликованным обращениям сейчас являются Самарская, Московская, Тульская, Рязанская области, а также Республика Татарстан», – отметил он.