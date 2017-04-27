Победительницей в конкурсе Полистовского заповедника стала школьница из Бежаницкого района

21:11, 27 апреля 2017, ПАИ

Подведены итоги творческих конкурсов «Заповедные острова глазами детей» и «Удивительное рядом», посвящённые 100-летию заповедной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заподедника.

Всего на конкурс было предоставлено 40 фотографий и 70 рисунков из школ и детских садов Псковской области. Во всех номинациях были определены победители, которые будут награждены грамотами Полистовского заповедника.

В конкурсе «Заповедные острова глазами детей» среди старшей категории победила ученица Кудеверская средней школы Бежаницкого района Дарья Серебрякова. Второе место заняла Татьяна Павлова из Чихаревской средней школы, 3-е место - ученик Яммской средней школы Алексей Пшеничный. Поощрительным призом награждили Анастасию Анисимову из Чихачёвской средней школы.

В младшей категории первое место взяла София Смирнова из Бежаницкого детского сада «Светлячок», второе место у ученицы Бежаницкой средней школы Варвары Ивановой, третье место занял Никита Красовский. Поощрительные призы: Марина Серебрякова (Кудеверская средняя школа), Даниил Михайлов (Бежаницкая средняя школа).

В конкурсе «Удивительное рядом» среди старшей категории победил Илья Боровцов (Бежаницкая средняя школа), второе место заняла Дарина Барсукова (Центр дополнительного образования, поселок Локня), третью позицию заняла Виктория Завьялова (Ямская средняя школа). Поощрительным призом награждили Ивана Иванова (Бежаницкий детский сад «Светлячок) и Андрея Корнилова (Ямская средняя школа).

С 27 апреля и в течении всего месяца в Бежаницкой библиотеке имени А. П. Философовой будет размещена выставка работ победителей.