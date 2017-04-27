Прием граждан по поручению Президента РФ провела Вера Емельянова в Пскове

21:49, 27 апреля 2017, ПАИ

27 апреля и. п. губернатора Псковской области Вера Емельянова, по поручению Президента РФ, провела прием граждан в региональной Общественной приемной главы государства в Пскове.

Одна из жительниц регионального центра обратилась с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта жилого дома № 21 по улице Труда. По решению суда работы должна произвести администрация города Пскова, как бывший собственник.

Заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева пояснила, что финансирование капремонта в сумме 11 млн рублей предусмотрено в бюджете города на 2017 год. На эти средства в здании капитально отремонтируют фасад, крышу, цоколь, места общего пользования и инженерные сети. Работы планируется провести в срок до 25 декабря текущего года. Вера Емельянова рекомендовала руководству города Пскова принять все меры, чтобы сроки были соблюдены.

Кроме того, жительница Порхова обратилась за помощью в устранении подтопления территории детского сада «Орленок». Глава Порховского района Виктор Степанов рассказал, что детское учреждение находится ниже уровня проходящей рядом трассы, а водоотведение в свое время не было выполнено. Руководитель муниципалитета заверил заявительницу, что техническое решение вопроса найдено, и пообещал устранить причину подтоплений до 1 августа. На участке планируется провести дренажную трубу и отвести ее в канализационный коллектор. Кроме того, к началу нового учебного года местные власти отремонтируют забор детского сада.

Помимо этого, еще одна заявительница попросила улучшить проходящую через поле дорогу до деревне Хозяиново Порховского района, в которой проживают 5 пожилых людей. Местные жители обеспокоены тем, что в распутицу дорога непроходима для скорой помощи и пожарных служб. Одним из вариантов решения местные власти видят использование асфальтной крошки, которая образуется в ходе капитального ремонта дороги Шемякино - Верхний мост, запланированного на лето текущего года. Дополнительно администрация района обустроит канавы. Виктор Степанов пообещал, что работы будут завершены в срок до 30 октября.

Вера Емельянова подчеркнула, что все решения, принятые в ходе приема граждан, со сроками их исполнения будут находиться на контроле администрации региона.