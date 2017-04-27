Александр Козловский провел встречу с начальником Псковского ФСИН

20:37, 27 апреля 2017, ПАИ

27 апреля в Псковском областном Собрании депутатов состоялась встреча депутата Государственной думы РФ Александра Козловского с начальником Псковского филиала Академии ФСИН России Юрием Паниным.

Встреча носила рабочий характер: в ходе нее стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере продвижения молодежной политики в регионе с участием курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России.

Юрий Панин поблагодарил Александра Козловского за внимание к образовательной организации и поддержку инициатив, связанных с продвижением ее имиджа на всероссийском уровне. В частности, благодаря депутату Государственной думы курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Валерия Рыбанова смогла в апреле 2017 года в Москве принять участие в финальном туре XI Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», в котором одержала победу.

Такая инициатива не осталась незамеченной на федеральном уровне, и тому подтверждение – благодарственное письмо от Общероссийской общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», которое начальник Псковского филиала академии Юрий Панин передал депутату Государственной думы РФ Александру Козловскому.

«Ваше понимание в необходимости поддержки школьников, студентов, молодых ученых и специалистов рассматривается нами как значительный вклад в дело сохранения и восполнения интеллектуального потенциала государства, воспитания нового талантливого поколения – будущую основу технологического, экономического и культурного процветания России», – говорится в благодарственном письме, адресованном депутату Госдумы.