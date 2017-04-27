3
21:49
Прием граждан по поручению Президента РФ провела Вера Емельянова в Пскове
16:52
Котов: Причина нынешнего состояния дорог кроется в недоремонте
16:33
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
11:46
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело
20:01
Националист Георгий Павлов задержан в Пскове
14:10
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
18:46
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
Еще новости
Политика

Александр Козловский провел встречу с начальником Псковского ФСИН

27 апреля в Псковском областном Собрании депутатов состоялась встреча депутата Государственной думы РФ Александра Козловского с начальником Псковского филиала Академии ФСИН России Юрием Паниным. 

Встреча носила рабочий характер: в ходе нее стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере продвижения молодежной политики в регионе с участием курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России.

Юрий Панин поблагодарил Александра Козловского за внимание к образовательной организации и поддержку инициатив, связанных с продвижением ее имиджа на всероссийском уровне. В частности, благодаря депутату Государственной думы курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Валерия Рыбанова смогла в апреле 2017 года в Москве принять участие в финальном туре XI Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», в котором одержала победу.

Такая инициатива не осталась незамеченной на федеральном уровне, и тому подтверждение – благодарственное письмо от Общероссийской общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», которое начальник Псковского филиала академии Юрий Панин передал депутату Государственной думы РФ Александру Козловскому.

«Ваше понимание в необходимости поддержки школьников, студентов, молодых ученых и специалистов рассматривается нами как значительный вклад в дело сохранения и восполнения интеллектуального потенциала государства, воспитания нового талантливого поколения – будущую основу технологического, экономического и культурного процветания России», – говорится в благодарственном письме, адресованном депутату Госдумы. 

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Прием граждан по поручению Президента РФ провела Вера Емельянова в Пскове
27 апреля 2017
Прием граждан по поручению Президента РФ провела Вера Емельянова в Пскове
Котов: Причина нынешнего состояния дорог кроется в недоремонте
27 апреля 2017
Котов: Причина нынешнего состояния дорог кроется в недоремонте 4
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
27 апреля 2017
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города 1
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело
27 апреля 2017
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело 6
Националист Георгий Павлов задержан в Пскове
26 апреля 2017
Националист Георгий Павлов задержан в Пскове 2
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
26 апреля 2017
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации 14
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
21 апреля 2017
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума 6
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
21 апреля 2017
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств 3

Идет загрузка...