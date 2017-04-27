«День здоровья» пройдет в Великих Луках 28 апреля

20:50, 27 апреля 2017, ПАИ

28 апреля в Великих Луках состоится спортивно-культурное мероприятие «День здоровья», которое пройдёт в рамках социально-значимого проекта «Университет третьего возраста – спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В спортивном празднике примут участие команды из Опочки, Пустошки, Новосокольников и Невеля. Торжественное открытие «Дня здоровья» запланировано в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец».

К участникам обратятся представители администрации города Великие Луки, менеджер проекта «Университет третьего возраста – спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста» Надежда Доронина, заместитель секретаря местного отделения города Великие Луки партии «Единая Россия» Константин Максимов.

В программе мероприятия выступление обучающихся отделения спортивной аэробики МБОУ ДО «ДЮСШ № 1 «Атлетика» и членов клуба оздоровительного танца «А ну-ка, девушки!» В ходе спортивно-культурного мероприятия участники представят название своих команд, девизы и речевки, а также будут состязаться в эстафете.