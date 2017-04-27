Вопросы безопасности в оздоровительных лагерях обсудили псковские активисты

22:05, 27 апреля 2017, ПАИ

Активисты Псковского регионального отделения Российского движения школьников и обучающиеся Псковского педагогического комплекса приняли участие в круглом столе по теме «Детский оздоровительный лагерь глазами детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Российского движения школьников.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы безопасности, организации досуга, быта детей в детских оздоровительных лагерях на территории Псковской области, в том числе детей-инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Данное мероприятие было организовано по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка Псковской области и Российского движения школьников.