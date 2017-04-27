Официальные аккаунты в соцсетях запустила Госдума

22:16, 27 апреля 2017, ПАИ

27 апреля, в День российского парламентаризма, начали свою работу официальные аккаунты Госдумы в социальных сетях - «Вконтакте», Instagram, Одноклассники, Twitter, Facebook, Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

«Это общий тренд на открытость в работе парламента. Госдума стремится использовать современные средства коммуникации, коими являются социальные сети», - отметил депутат, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

Он сослался на исследования, согласно которым совокупная аудитория всех социальных сетей насчитывает десятки миллионов человек в месяц. «Поэтому, конечно, правильно использовать современные средства коммуникации для доведения информации о том, какие законы принимает Госдума, почему она это делает и как они отразятся на жизни общества», - убежден депутат.

По словам политика, контент в разных социальных сетях будет отличаться. «В Facebook будет больше разъяснений и экспертных оценок, в «Одноклассниках» и «Вконтакте», учитывая более молодежную аудиторию, будет более легкая информация», - привел пример он. Что касается Instagram, то там будут фотофакты из жизни Госдумы, а в Telegram и Twitter - короткие и быстрые новости о тех решениях, которые принимает парламент», - заключил законодатель.