Медведев поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником

22:50, 27 апреля 2017, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сенаторов и депутатов с Днем российского парламентаризма. Текст поздравительной телеграммы опубликован в четверг на сайте кабмина, передает ТАСС.

«Примите мои поздравления с Днем российского парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работать Государственная дума - первый профессиональный законодательный орган нашей страны. Сегодня без депутатского корпуса трудно представить современную общественно-политическую жизнь России», - говорится в поздравлении.

Медведев подчеркнул, что парламентарии отстаивают интересы людей на всех уровнях власти - «от поселкового совета до Федерального собрания», а без их участия не обходится ни одно важное дело, «будь то строительство и ремонт дорог или обсуждение бюджета на следующий год».