Стивен Хокинг: Искусственный интеллект может погубить человечество

22:57, 27 апреля 2017, ПАИ

Британский ученый Стивен Хокинг в ходе видеоконференции с участниками глобальной конференции мобильного интернета в Пекине заявил, что искусственный интеллект может погубить человечество в будущем.

Как пишет газета «Известия», Хокинг считает, что развитие науки в данном направлении может «стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества».

По словам Хокинга, технологии могут привести к тому, что человек деградирует и станет беспомощным перед лицом природы или стихии.