Стивен Хокинг: Искусственный интеллект может погубить человечество
Британский ученый Стивен Хокинг в ходе видеоконференции с участниками глобальной конференции мобильного интернета в Пекине заявил, что искусственный интеллект может погубить человечество в будущем.
Как пишет газета «Известия», Хокинг считает, что развитие науки в данном направлении может «стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества».
По словам Хокинга, технологии могут привести к тому, что человек деградирует и станет беспомощным перед лицом природы или стихии.