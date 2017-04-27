Родного брата зарезал из-за сигареты житель Куньинского района

21:23, 27 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одной из деревень Куньинского района тела 32-летнего местного жителя с ножевым ранением шеи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 24-летний брат потерпевшего, который 25 апреля, за отказ дать сигарету, поссорился с братом, схватил нож и ударил его в шею. От полученного ранения пострадавший скончался.

По данному факту Великолукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство).

Полиция задержала подозреваемого. Проводится проверка.